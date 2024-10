Neuer Asylplan: 17 europäische Staaten wollen konsequentere Abschiebungen durchsetzen

In einem gemeinsamen Dokument haben 17 europäische Staaten, darunter auch Deutschland, einen „Paradigmenwechsel“ in der Migrationspolitik gefordert. Darüber berichtete zuerst das Onlineportal des paneuropäischen Fernsehsenders „Euronews“. Wie es in einem sogenannten Nonpaper, das dem Sender vorliegt, heißt, möchte man mit diesem Wechsel sicherstellen, dass Asylbewerber, deren Anträge abgelehnt wurden, schnell und effektiv in ihre Heimatländer zurückgeschickt werden.

Der neue Ansatz in der europäischen Migrationspolitik soll „Konsequenzen“ für diejenigen haben, die zwar eine Rückführungsanordnung erhalten, aber den Kontinent nicht verlassen. Weiterlesen auf Epoch Times.de

