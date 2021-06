Neue Welle?: Brutale Wahrheiten für Wähler

Früher haben Parteien vor wichtigen Wahlen zwar kernige Botschaften formuliert, den Wählern aber unappetitliche Pläne und Vorhaben erspart. Heute wird oft kein Blatt mehr vor den Mund genommen, unbeliebte und für die Bürger grausame Vorhaben werden offen ausgesprochen oder sogar auf Plakaten gezeigt. Die Kretschmann-Forderung, der Staat solle härter in Freiheitsrechte eingreifen, ist so ein Beispiel. Auch wenn die Äußerung später nachjustiert wurde, sie steht im Protokoll … Politiker fühlen sich in einem Zeitalter, in dem der Zeitgeist beliebig herrscht, inzwischen so sicher, dass sie oft kein Blatt mehr vor den Mund nehmen. Das zeigt auch ein Plakat der Grünen, das wir beispielhaft in diesem Video einspielen …

