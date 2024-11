Das Bundeskriminalamt (BKA) hat erstmals ein Lagebild zu geschlechtsspezifischen Straftaten gegen Frauen veröffentlicht. Pro Tag werden in Deutschland demnach durchschnittlich 144 Sexualdelikte gegen Frauen verübt.

Am Dienstag wurde das Papier in Berlin der Öffentlichkeit präsentiert. Hier sind Straftaten registriert worden, „die überwiegend zum Nachteil von Frauen begangen werden oder in ihrer Ausprägung primär Frauen betreffen“. Weiterlesen auf Apollo News.net

