Neue Panne: Wahlbenachrichtigungen in Berlin mit falschem Termin

Der Landeswahlleiter hat in diesen Tagen die Wahlbenachrichtigungen für die Wiederholungswahl am 12. Februar in Berlin verschickt. Der Versand erfolgte in deutscher und englischer Sprache. In letztgenannter Fassung hat sich ein schwerer Fehler eingeschlichen. Dort steht der Termin „12. September 2023“.

Hintergrund: Die Abgeordnetenhauswahl vom 26. September 2022 ist für ungültig erklärt worden. Sie muß „wegen Häufigkeit und Schwere der Wahlfehler“ komplett wiederholt werden. Das hatte der Landesverfassungsgerichtshof der Hauptstadt angeordnet. Doch die Pannen setzen sich nun fort. Die Wahl zum Abgeordnetenhaus steht nun unter großer internationaler Beobachtung.

