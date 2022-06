Neue Medienkampagne: Fitness ist jetzt „rechtsextrem“

Wahrscheinlich müssen alle braven Staatsbürger in Hinkunft aussehen wie Claudia Roth oder Ricarda Lang – ansonsten sind sie bereits verdächtig und sollten vom Staatsschutz überprüft werden. In diese Richtung geht die Kampagne der System- und Hofmedien in den USA, die sicherlich bald auch über den großen Teich schwappt. So titelt MSNBC: „Die Fitnessbesessenheit der Rechtsextremen wird digital“.

Der immer teurere „Kampf gegen Rechts“ ist in Wahrheit ein ideologischer Vernichtungsfeldzug gegen Menschen und Meinungen, die sich dem weltweiten Dominanzgehabe der Linken nicht unterwerfen wollen. Wer nicht „links“ ist, ist „rechts“, so die einfache Methode.

Nun geht man mit dieser Tatsache in die Offensive. Fitness ist rechtsextrem, so deklariert es der wichtige US-Nachrichtensender MSNBC. Im Artikel selbst erfährt man: „Der neueste Plan der weißen Rassisten zur Aufwertung von Gewalt und Hypermaskulinität ist digital geworden.“

