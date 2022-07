„Geschlecht ist NICHT auf männlich oder weiblich beschränkt“: Wut über neue Gender-Leitlinien der Weltgesundheitsorganisation, die „grundlegende Biologie außer Acht lassen.

Die WHO, eine internationale Autorität in Sachen Gesundheit, erklärte, sie gehe über die Verwendung binärer Begriffe hinaus und erkenne die geschlechtliche und sexuelle Vielfalt an“.

Experten bezeichneten diesen Schritt jedoch als „Ablehnung grundlegender biologischer Zusammenhänge“, die zu einer Entgeschlechtlichung und Überkomplizierung der medizinischen Beratung führen könnten.

Die Änderung betrifft die ursprünglich im Jahr 2011 veröffentlichten Leitlinien zur Geschlechtszugehörigkeit, die von Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens verwendet werden.

Es ist nicht klar, was genau in den neuen Leitlinien der WHO stehen wird, aber die Agentur hat ihre Gründe für die Änderung auf ihrer Website erläutert.

