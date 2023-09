Neue Ketzerverfolgung der Kirche – diesmal gegen die AfD

Es ist tragikomisch, wie ausgerechnet diejenigen, die anderen am lautesten vorwerfen, „Nazis“ zu sein, selbst Denkweisen an den Tag legen, die ganz entscheidend dazu beitrugen, dass die Exzesse der Nationalsozialisten in Deutschland möglich wurden. Das jüngste Beispiel: Der Kirchenrechtler Thomas Schüller von der Universität Münster. Dem Leitmedium „Deutsche Presseagentur“ (dpa) sagte er: „Wer der AfD angehört, verachtet die Demokratie, spricht Menschen mit Behinderung oder anderer Hautfarbe das Existenzrecht ab, kurz: verhöhnt die Grundaussagen des christlichen Glaubens.“

So eine Aussage entspringt genau dem totalitären Denken, das Schüller zu bekämpfen vorgibt. Mir graut weitaus mehr vor jemandem, der AfD-Mitgliedern quer Beet solche Ungeheuerlichkeiten unterstellt, als vor den so Diffamierten. Weiterlesen auf Reitschuster.de

