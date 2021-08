Neue Heimat gesucht: Von der Leyen fordert EU-Länder zur Aufnahme von Afghanen auf

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat alle Mitgliedsländer zur Aufnahme schutzbedürftiger Afghanen aufgefordert. Die EU-Kommission werde finanzielle Unterstützung für die Länder zur Verfügung stellen, die den Afghanen eine neue Heimat böten, sagte von der Leyen am Samstag beim Besuch eines Erstaufnahmelager für vor den Taliban geflohene afghanische Ortskräfte der EU in Spanien.

Nach Angaben der Regierung in Madrid soll es als „logistisches Zentrum Europas“ dienen, von dem aus „alle Afghanen, die für EU-Institutionen gearbeitet haben“, in andere Staaten verteilt werden sollen. Laut dem spanischen Außenminister José Manuel Albares haben sich „fast alle EU-Staaten“ bereit erklärt, Flüchtlinge aus dem Lager aufzunehmen – darunter auch Deutschland. Die Afghanen sollen zunächst eine „befristete Einreiseerlaubnis“ für Spanien erhalten, bevor ihnen von den verschiedenen Ländern, in denen sie sich niederlassen sollen, der Flüchtlingsstatus zuerkannt wird. Quelle: Epoch Times

Teflon-Uschi besuchte mit dem spanischen Regierungschef Pedro Sánchez die Militärbasis Torrejón de Ardoz nahe Madrid: Ich bin bewegt von dem herausragenden Engagement und der außergewöhnlichen Stärke, die wir heute in der Aufnahmeeinrichtung in Torrejón, Madrid, erlebt haben. Es ist unsere moralische Verantwortung, denjenigen zu helfen, die in Spanien ankommen, und denjenigen, die in Afghanistan geblieben sind.

Moved by the outstanding commitment and extraordinary strength we have witnessed today at the reception hub in Torrejón, Madrid.

It is our moral responsibility to help those who arrive in Spain, and those who remained in Afghanistan.

My full statement 👉 https://t.co/eOMb4jOdT0 pic.twitter.com/ZfEUr7RuVG

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 21, 2021