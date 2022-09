Neue Flüchtlingskrise – Und wieder lässt unsere Regierung ALLE rein!

Achtung, Reichelt! Wieder kommen Menschen in Massen illegal nach Deutschland. Wieder hält niemand sie an unserer Grenze auf. Wieder wissen wir nicht, wer da eigentlich zu uns kommt. In der Geschichte der Welt hat es noch nie nachhaltigen Wohlstand ohne Zäune und Mauern gegeben. Wer Wohlstand nicht beschützt, wird ihn auf Dauer verlieren. Wer politische Stabilität nicht durch Grenzen verteidigt, sät das Chaos. Keine Gesellschaft, die in Frieden lebt, will das.

Das Wahlergebnis in Italien zeigt: MEHR Zuwanderung und WENIGER Wohlstand will NIEMAND. Wenn man Menschen den Strom abstellt, ihr Leben unerträglich teuer macht und immer mehr Flüchtlinge ins Land lässt, werden sie einen nicht mehr wählen.

Auf Deutschland rollt die größte Flüchtlingsbewegung seit 2016 zu – und da sind die Ukraine-Flüchtlinge nicht mal eingerechnet.

