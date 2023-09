Neue Fluchtwelle droht: Selenskyj befiehlt Wehrpflicht für Pflegerinnen, Ärztinnen

Hunderttausende Frauen dürfen ab 1. Oktober nicht mehr aus der Ukraine ausreisen: Die Regierung in Kiew befiehlt alle Frauen mit medizinischer Ausbildung per Gesetz in die Wehrpflicht.

News-Portal Podrobnosti schreibt: “Frauen mit einer medizinischen oder pharmazeutischen Ausbildung müssen sich ab dem 1. Oktober 2023 zum Militärdienst anmelden. Sie erlangen den Status von Wehrpflichtigen, für die Reisen ins Ausland eingeschränkt sind.”

Da dieser Befehl in Kiew wohl hunderttausende Frauen im ganzen Land betrifft, dürfte nun eine weitere große Fluchtwelle in westliche Nationen stattfinden. Weiterlesen auf Exxpress.at

