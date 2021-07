Neue „Fachkräfte“ in Anmarsch: 572 Aufgesammelte an Bord der „Ocean Viking“

Die „Ocean Viking“ hat in nur wenigen Tagen eine „Speed-Einschiffung“ erfolgreich durchgeführt. Die Abholung begann am 1. Juli in der maltesischen SAR-Zone, 44 Personen stiegen von zwei Nussschalen auf die Migrantenfähre um, darunter 15 angebliche Minderjährige, 5 Frauen und 2 Behinderte. In den drauffolgenden Tagen folgten weitere 159 Personen, die ebenfalls in der maltesischen SAR-Zone aus Holzbooten aufgefischt wurden. Und heute Nacht der größte Fang, 369 Personen wurden aus einer Nussschale aufgesammelt. Die Zahl der angeblichen Minderjährigen beziffert sich auf 67.

Der Migrantendampfer hat derzeit 572 Aufgesammelte an Bord, sie kommen SOS Méditerranée zufolge u.a. aus Ägypten, Gambia, Libyen, Südsudan, Syrien und Tunesien.

Nun dürfte es nicht mehr lange dauern, bis der Migrantenkutter einen „sicheren Hafen“ für die Ausschiffung der neuen Fachkräfte anfordert. Man darf gespannt sein, ob als erstes Italien oder eher Malta die Herzen öffnet, um einen Hafen für die Anlandung zuzuweisen.

