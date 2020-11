Neuauszählung in Georgia: Und wieder können Wahlbeobachter nicht sehen, was die Stimmenzähler tatsächlich tun

Georgias Staatssekretär Brad Raffensperger kündigte am Mittwoch an, dass die Wahlbeamten eine manuelle Zählung und eine vollständige Prüfung jedes einzelnen eingereichten Stimmzettels durchführen werden. Bereits letzte Woche kündigte Raffensperger an, dass sie eine Nachzählung durchführen würden, nachdem die Stimmzettel mitten in der Nacht aufgetaucht waren und den Bundesstaat für Joe Biden forciert hatten, berichtet thegatewaypundit.com. Der Vorsprung Bidens liegt derzeit bei 0,28 Prozent.

Susan Knox, eine GOP-Beobachterin, die am Freitag an der manuellen Zählung in Cobb County, Georgia, teilnahm, sagte, was passiert, sei „schrecklich für die Integrität unseres Wahlprozesses“. Die Beobachter können nicht sehen, was die Wahlzähler tatsächlich tun.

David Shafer, Vorsitzender der Republikanischen Partei sagte, dass die GOP-Beobachter auf einen zugelassenen Beobachter für je zehn Auszählungstische beschränkt sind. Auch der Kongressabgeordnete Doug Collins sagte: „Wir sind auf einen beglaubigten Beobachter für je zehn Auszähltische beschränkt. „Doug Collins und ich hatten gestern um ein Verhältnis von eins zu eins gebeten, aber unser Antrag wurde abgelehnt“, sagte David Shafer.

One of our observers at the hand count of the ballots ordered by Secretary of State Brad Raffensperger. Does this inspire confidence? pic.twitter.com/jRoFCvqWoZ — David Shafer (@DavidShafer) November 13, 2020