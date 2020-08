Nein zur Maskenpflicht – diese besseren Fliegengitter braucht kein Mensch

Gerald Grosz: „Es sinken die Corona-Zahlen überall und dennoch will man Masken sowohl in der Arbeit als auch im Freien einführen und man führt sinnlose Diskussionen über Maskenpausen. Ich sage: Wir brauchen gar keine Masken, diese besseren Fliegengitter schützen keinen Menschen!“ Gerald Grosz in der Sendung Fellner Live.

5 6 Bewertungen Artikel Bewertung