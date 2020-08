„Nein zum Maulkorb – Wir wollen atmen“ – Madrid: Tausende demonstrieren gegen das Tragen von Masken

Tausende von Demonstranten versammelten sich vorgestern auf dem Colón-Platz in Madrid, um gegen das obligatorische Tragen von Gesichtsmasken in öffentlichen Räumen in Spanien zu protestieren, nachdem der Gesundheitsminister Salvador Illa neue Maßnahmen angekündigt hatte. El Mundo berichtet, die Demonstranten skandierten Parolen wie: „Freiheit, Freiheit“, „falsche Tests, falsches Positiv“, „wir sind keine Kriminellen, wir wollen atmen“ oder „Fernsehmanipulation“.

Nun erwacht auch allmählich ein Teil der Spanier, erkennt die durch die Politik geschürte Panikmache und Einschränkung der Rechte und geht für die Freiheit (Libertad) auf die Straße. In Europa wächst der Widerstand, immer mehr Menschen hinterfragen den Maßnahmen-Wahnsinn, nehmen den Maulkorberlass und die Gängelungen nicht mehr hin.

Während die meisten Systemmedien von Hunderten von Demonstranten schreiben – wie die Daily Mail im nachfolgenden Video, berichtet dw.com von mehr als 2.500 und El Mundo von etwa 3.000.