Nein Herr Spahn, wir werden nie verzeihen!

Wie impertinent und verachtend muss man eigentlich sein, um solch eine Forderung zu stellen. In der gestrigen Fragestunde des Bundestages wächst der ziemlich blass aussehende Spahn über sich hinaus und winselt schon mal präventiv, für die Fehler der Maßnahmen und der Fehleinschätzung der Virologen in der Coronakrise, um Verzeihung.



Im ersten Augenblick denkt man, man hat was an den Ohren, aber nein, er sagt das wirklich.

Nein Herr Spahn, das werden wir nicht!!! Ich gehöre zu diesen rund 20 Millionen Nettosteuerzahler, die dieses Land finanzieren und am laufen halten. Dabei finanzieren wir auch noch und Ihnen und der der ganzen Bundesregierung Ihren gepuderten Hintern! Verzeihen? Nein, das werden wir ganz sicherlich nicht, im Gegenteil, wir werden Sie täglich daran erinnern wie Sie, Frau Merkel, und die gesamte Regierung, diese Land vernichtet haben wegen eines Grippevirus mit rund 5000 Verstorbenen, die nicht an diesem Virus, sondern mit diesem Virus gestorben sind. Wir werden nicht vergessen, dass: ⁃ Sie uns unsere Grundrechte genommen und uns damit entmündigt und gedemütigt haben

⁃ Sie uns täglich aufs Neue belügen

⁃ Sie den Faschismus installiert haben

⁃ Sie uns unsere Freiheit genommen haben

⁃ Sie das Land bewusst kollabieren lassen

⁃ Sie uns weiter mit Einschränkungen drohen bis nächstes Jahr Ostern

⁃ Sie uns unsere christlichen Feiertage genommen haben und es weiterhin tun

⁃ Sie harmlose Rentner in Chemnitz wie Schwerverbrecher mit roher Gewalt abführen lassen

⁃ diese Bundesregierung weiterhin Milliarden für Flüchtlinge ausgibt

⁃ dieses Land weiterhin mit Mördern und Terroristen geflutet wird

⁃ Sie praktisch die gesamte Wirtschaft bewusst an die Wand gefahren haben

⁃ Sie diesem Land die größte Verschuldung zugefügt haben, die es jemals in der Geschichte gab, die genau diese Nettosteuerzahler wieder finanzieren sollen

⁃ sich die gesamte Bundesregierung in dieser Krise eine Diätenerhöhung gibt, die wir bezahlen, während ein großer Teil der Bevölkerung kein Licht am Ende des Tunnels sieht.

⁃ wir unsere Kinder einsperren müssen

⁃ Sie Familien wochenlang voneinander trennen

⁃ wir unsere Eltern, Großeltern und alte, alleinstehende Menschen, in der schwersten Stunde ihres Lebens, auf Ihren Befehl hin, nicht begleiten durften.

⁃ Sie die Unmenschlichkeit und den Unrechtsstaat wieder eingeführt haben. Die ganzen Bilder dieser menschenverachtenden Politik, die bereits seit vielen Jahren praktiziert wird, werden wir ganz bestimmt nicht vergessen, dafür haben Sie schon selbst gesorgt und werden die volle Verantwortung und die Konsequenzen dafür tragen müssen! Nein Herr Spahn wir verzeihen Ihnen und der gesamten Bundesregierung nie!!!“ Netzfund, Verfasser unbekannt