„Nein. Die Politik ist richtig“: Bis 2025 sitzt das Land in der Scholz-Falle

Es sind Sätze, über die man bei Politikern stolpert: Umfragetief, Bauernproteste…könnte es nicht sein, wollten die Kollegen von der Wochenzeitung DIE ZEIT von Kanzler Olaf Scholz (SPD) wissen, dass die Leute Ihre Politik einfach nicht gut finden? O-Ton Scholz: „Die Frage muss man sich als demokratischer Politiker immer stellen. Meine Antwort ist klar: Nein, die Politik ist richtig.“

Was zu Beginn wie selbstkritische Nachdenklichkeit klingt, löst sich nach wenigen Worten in eine teflonglatte Fassade der Selbstgefälligkeit auf, die fast schon komische Züge trägt. Könnte es sein, dass ich etwas falsch mache? Grübel, grübel. Nö! Bin ein toller Typ. An mir kann es nicht liegen. Weiterlesen auf nius.de

