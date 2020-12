„Natürlich psychische Probleme“ – Türkin verwüstet Terror-Gedenkstätte in Wien

In der Nacht auf Sonntag war die Gedenkstätte für die Terroropfer in der Seitenstettengasse – verwüstet worden. Nachdem es auch Vermutungen gegeben hatte, der Föhnsturm könnte die Kerzen umgeworfen haben, zeigten dann Videos, was tatsächlich geschehen war. Auf Aufnahmen aus einer Überwachungskamera, die der „Krone“ zugespielt wurden, ist zu sehen, wie die nun gefasste Vermummte reihenweise Kerzen umtritt. Ob die Verdächtige alleine für das Chaos verantwortlich ist, muss jedoch noch geklärt werden.

Aufmerksame Flughafen-Mitarbeiter haben die gebürtige Türkin anhalten können. Im Zuge der Einvernahme bestätigte die Verdächtige, Kerzen und Laub weggetreten zu haben. Die 56-Jährige dürfte nach Angaben der Exekutive an psychischen Problemen leiden. Quelle: Krone.at