Natürlich nur wegen Schutz und Sicherheit: So viele Asylanträge wie seit 2017 nicht mehr

Offenbar sehen „Schutzsuchende“ keine gefährliche Corona-Lage in Deutschland, sie verstehen ja auch nicht die fast täglichen Warnungen des apokalyptischen Reiters namens Lauterbach, und so reiste man für Asylanträge munter in das halbwegs verseuchte Gebiet ein und damit stieg die Zahl der Asylbewerber im Jahr 2021 auf das Niveau von 2017.

Wie kamen die „Schutzsuchenden“ nach Deutschland? Per Flugzeug, per Schiff, per Bahn, per Bus oder per Auto? Irgendwie müssen sichere Drittländer durchquert werden, um in das begehrte Asyl-Paradies zu gelangen, wobei der Fokus natürlich nur auf Sicherheit und Schutz liegt, keineswegs auf bestmögliche und kostenlose Versorgung nach Asyl a la carte, und selbstverständlich endete die politische oder anderweitige Verfolgung nicht spätestens in Griechenland, Spanien, Italien, Polen, auf der Balkenroute, in der Türkei etc.

Epoch Times:

In Deutschland sind im vergangenen Jahr so viele Asylanträge gestellt worden wie seit 2017 nicht mehr. Wie aus Zahlen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) hervorgeht, nahm die Behörde rund 190.800 Asylanträge entgegen. Die Zahlen liegen der Deutschen Presse-Agentur vor.

Rund 148.000 der Anträge betrafen Ausländer, die erstmalig in Deutschland einen Asylantrag stellten – dies ist der höchste Stand an Erstanträgen seit 2018. Etwa 17,5 Prozent der Erstanträge wurden eingereicht für Kinder im Alter von unter einem Jahr, die in Deutschland geboren wurden.

Die Liste der Hauptherkunftsländer von Asylbewerbern führte im vergangenen Jahr erneut Syrien an. Mehr als 70.000, zugenommen hat den Angaben zufolge die Zahl der Asylsuchenden aus Afghanistan, mehr als 31.000 Afghanen stellten im vergangenen Jahr Asylanträge. Deutlich zugenommen hat laut Statistik die Zahl der Menschen aus Nordmazedonien, mehr als 4.500 Asylanträge von Menschen aus dem Westbalkan-Staat. Mehr auf Epoch Times

