Die Washington Post betitelte NAOMI SEIBT einst in der Überschrift auf Seite 1 als „ANTI GRETA“… Wir haben sie in dem Kontext zum Klimawandel und zum Einfluss des Co2 auf die Erderwärmung interviewt. Naomi Seibt bezieht Stellung und legt ihre Sicht der Dinge wissenschaftlich dar. Interessante An- und Einsichten.

