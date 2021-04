Ein Interview mit Naomi Seibt in ihrem privaten Umfeld. Wir sprachen mit Naomi Seibt über ihre Empfindungen, über ihren Weg zu den politischen Themen und wie sie es empfand, von den Medien als „Anti-Greta“ betitelt zu werden. Wer ist Naomi Seibt? Was denkt sie? Was fühlt sie? Was machte sie zu einem politisch denkenden und aktiven Menschen? Das Interview führte Alex Quint.

