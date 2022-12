Carsten: Die Energiepreise werden erst 2024 sinken. Man will in Naturschutzgebieten in Afrika Erneuerbare Energien aufbauen. In Deutschland & Europa gibt es da wohl zu viel Widerstand und es ist auch schwer erklärbar. Es ist wirklich eine moralisch wunderbare Klimapolitik.

