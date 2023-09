Nancy Faeser will Behörden migrantische Vielfalt verordnen

Kurz vor der hessischen Landtagswahl nun auch das noch: Die Bundesinnenministerin will Behörden gegen Artikel 33 Grundgesetz migrantische Vielfalt verordnen. Frage: Wer soll denn noch alles in den Genuss von „Quoten“ kommen?

Unter dem wolkigen Namen „Bundespartizipationsgesetz“ will Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) eine „verpflichtende Diversitätsstrategie“ für den öffentlichen Dienst durchziehen. Wir unterstellen mal, dass dieses jetzt in die Öffentlichkeit lancierte Gesetzesvorhaben dadurch motiviert ist, dass Faeser am 8. Oktober als SPD-Spitzenkandidatin noch ein paar hessische Migrantenstimmen einfangen möchte. Wenn das gelänge, könnte Faeser nach einer Niederlage in Hessen doch stolz ob ihres Einsatzes für Zugewanderte den Opfergang gehen, die Führung der Opposition im Wiesbadener Landtag übernehmen und Bundeskanzler Scholz sowie der SPD einen Mühlstein vom Hals schaffen. Weiterlesen auf Tichys Einblick.de

