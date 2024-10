Nächstes blasphemisches Ekelstück: Oper „Sancta“ sorgt für Übelkeit und Notarzteinsätze

Angeblich soll die neue sogenannte Oper mit dem Titel „Sancta“ weibliche Sexualität im Kontext christlicher Religion hinterfragen. Man stelle sich einmal vor, man hätte den Islam dahergenommen – und würde nackte Frauen in religiöser Kluft auf der Bühne präsentieren, denen dann noch live Karabiner in den Rücken gebohrt werden. Nacktheit, Sex, Gewalt, bis Blut fließt und – natürlich – Blasphemie: Das ist sie, die neue „feministische“ und „queere“ „Kunst“. Was Linksgrüne mutig finden, ist im Kern schlichtweg feige. Weiterlesen auf Report24.news

