Nächster Eklat um Baerbock: Empfehlung eines Diplomatie-Kurses

Die Auftritte der deutschen Außenministerin (Grüne) hinterlassen oft nachhaltige Eindrücke – allerdings keine positiven. Erst kürzlich übte ein Prinz der königlichen Familie von Benin scharfe Kritik an Annalena Baerbocks Verhalten in Nigeria – der eXXpress berichtete. „Es tut mir leid, aber Ihre Außenministerin ist zu jung. Sie hat keine Erfahrung, und manchmal merkt man das, wenn sie spricht“, erklärte er.

Nicht minder vor den Kopf gestoßen über das Benehmen der deutschen Außenministerin – diesmal in Saudi-Arabien – ist ein Polit- und Wirtschaftsberater aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Während deutsche Medien die Umsetzung einer pragmatischen feministischen Politik in Baerbocks Visite erkennen wollen, twittert er: „Einige ausländische Beamte sind sich nicht bewusst, dass sie sich dilettantisch verhalten und grob klingen. Es scheint ihnen an einem grundlegenden Verständnis des Weltgeschehens und an grundlegenden diplomatischen Umgangsformen zu mangeln.“

