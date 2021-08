Nächste Schlappe für Biden! Oberster Gerichtshof der USA: Trumps „Bleib in Mexico“-Politik soll wieder eingeführt werden

Der Supreme Court der USA hat die Biden-Regierung angewiesen, die „Bleib in Mexico“-Politik von Trump wieder in Kraft zu setzen. Unter der Trump-Administration mussten Asylsuchende in Mexiko warten, bis ihr Asylantrag nach einer Prüfung angenommen wurde.

Am 24. August erklärte der Oberste Gerichtshof der USA, die Biden-Regierung habe nachweislich übereilt und grundlos die „Bleib in Mexico“ -Politik der Trump-Regierung aufgehoben. Der juristische Begriff dafür laute „willkürlich“.

Biden hatte die „Bleib in Mexico“-Politik im Januar ausgesetzt. Das Ministerium für Innere Sicherheit hat sie offiziell im Juni beendet. Dieser Schritt veranlasste Texas und Missouri, Klage einzureichen. Sie werfen dem Minister für Innere Sicherheit, Alejandro Mayorkas, vor, keine Gründe für die Aussetzung geliefert zu haben.

