Während die Bürger zur Sparsamkeit aufgerufen werden, blüht ein anderer Bereich scheinbar auf: Beamte in Deutschland können auf satte Nachzahlungen hoffen – bis zu 88.000 Euro! Dieses Ungleichgewicht sorgt für immer mehr Unverständnis in der Bevölkerung, die mit steigenden Lebenshaltungskosten und einem Übermaß an Bürokratie zu kämpfen hat.

Woher kommen diese Summen?

Das Ganze beruht auf einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2020. Weiterlesen auf Reitschuster.de

0 0 Bewertungen Artikel Bewertung