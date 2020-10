Nach Xavier Naidoo und Michael Wendler – wird jetzt auch Nena vom linken Mainstream gesteinigt?

Wird Sängerin Nena die nächste Verschwörungstheoretikerin? Für den Popstar ist die aktuelle Corona-Pandemie anscheinend nur Panikmache und postete auf Facebook diese Zeilen:

[…] Ich habe meinen tiefen Glauben an Gott. Daher kommt mein Vertrauen ins Leben. Und ich habe meinen gesunden Menschenverstand, der die Informationen und die Panikmache, die von außen auf uns einströmen, in alle Einzelteile zerlegt. Und so ist es mir möglich, mich nicht hypnotisiert von Angst in die Dunkelheit ziehen zu lassen. Lasst uns ins Licht gehen und für die Liebe stehen, denn trotz allem Wahnsinn, den wir hier erleben, glaube ich und weiß, dass der positive Wandel nicht mehr aufzuhalten ist. […]

Xavier Naidoo kommentierte das Posting mit einem High-Five- und Herz-Emoji, Nena antwortete mit zwei Smilies, wie Tag24.de berichtet. Die Resonanz auf Nenas Posting ist geteilt, die einen zollen ihr größten Respekt, die anderen verorten sie bei den „Covidioten“.