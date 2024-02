Nach Vergewaltigung: Regensburger Schule warnt vor Schulweg für Mädchen

Nachdem im Regensburger Fürst-Anselm-Park am helllichten Tag eine 27-Jährige von zwei Männern mit „arabischem Aussehen“ vergewaltigt wurde, hat die nahegelegene St. Marien-Schule am Dienstag einen warnenden Elternbrief versendet. Die Schulleitung ermahnt die Eltern, Mädchen sollten sich im besten Fall nur in Gruppen auf den Schulweg begeben und sich dabei möglichst nur auf beleuchteten Straßenabschnitten bewegen. Dunkelheit sollte „in jedem Fall gemieden werden.“

Weil die „Schulwegsicherheit" der Schulleitung am Herzen liege, sollten Eltern Ihre Kinder bitten, die Bahnhofsgegend als auch den besagten Fürst-Anselm-Park trotz erhöhter Polizeipräsenz zu meiden, da beide nach wie vor „tagsüber Kriminalschwerpunkte sind."

