Nach Übergriffen auf Frauen: Bayerischer Bürgermeister will Flüchtlingsunterkünfte abreißen lassen

Der bayrische Ort Gachenbach ist eine beschauliche Gemeinde in der Nähe von München, in der ungefähr 2.500 Menschen wohnen – und in der zwei Flüchtlingsunterkünfte angesiedelt wurden. Die Gemeinde sei laut ihrem Bürgermeister der Ort mit den meisten Flüchtlingen pro Kopf. Doch damit soll nun Schluss sein: „Wir können nicht mehr und wir wollen auch nicht mehr“, sagt Bürgermeister Alfred Lengler (CSU) in dem BR-Format „jetzt red i“.

Lengler erklärte sein Vorgehen damit, dass sich zwei junge Migranten Ende 2022 „an Frauen vergangen“ haben sollen. Der Bürgermeister beschloss deshalb endgültig einen Schlussstrich unter die Aufnahme von Migranten zu ziehen. Die beiden Flüchtlingsunterkünfte Gachenbachs seien gekündigt worden. Weiterlesen auf Apollo News.net

