Nach Start der „Impf-Streik-Kampagne“: Verfassungsschutz schlägt gegen COMPACT

Erklärung des Chefredakteurs Jürgen Elsässer: COMPACT ist zu einer Gefahr für das Regime und seinen Geheimdienst geworden, deshalb greifen sie uns an! Jetzt brauchen wir die Solidarität unserer Leser: COMPACT verklagt den Verfassungsschutz!

Keine drei Stunden vergingen am Freitag nach Start der Kampagne „Impfstreik – Wir sind dabei!“, da schlug das Regime gegen COMPACT als einen der Initiatoren der Kampagne zurück. Natürlich wusste der Inlandsgeheimdienst („Verfassungsschutz“) schon vorher, was wir vorhaben – die Schlapphüte lesen unsere E-Mails mit, das ist bekannt… Mit dieser Kampagne machen wir dem Regime klar, dass im Falle von Impfpflicht ein Impf-Streik folgt – und damit sind wir endgültig zur Gefahr für die Diktatur geworden.

Wie hektisch der Inlandsgeheimdienst reagierte, zeigt sich schon daran, dass er seinen Angriff nicht über eine Pressekonferenz startete – noch nicht einmal eine Presseerklärung ist bis zum heutigen Tag auf seiner Webseite.

Stattdessen wurde die ARD, der gehorsame Befehlsempfänger des Regimes, informiert, die bereits am Freitag um 16:23 Uhr die Schmähung von COMPACT als „gesichert extremistisch“ meldete. In den nächsten Stunden folgten Spiegel, Welt und schließlich alle anderen Mainstream-Medien in zum Teil großformatiger Aufmachung.

