Nach Ratzinger-Häme – Polizei ermittelt gegen „queer.de“

In einem am 31. Dezember erschienenen Nachruf hatte „queer.de“ den verstorbenen früheren Papst Benedikt XVI. als einen „der größten queerfeindlichen Hetzer“ bezeichnet, dessen Markenzeichen „Homohass“ gewesen sei.

Nun werde ermittelt und zwar wegen Paragraf 189 des Strafgesetzbuches, „Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener“. Das bestätigte ein Polizeisprecher dem Evangelischen Pressedienst (epd).

„Queer.de“-Herausgeber Micha Schulze kündigte am Montag an, der Polizei dazu keine freiwilligen Auskünfte zu erteilen. „Bereits die Vorermittlungen und die Annahme eines Anfangsverdachts gehen deutlich zu weit“, schrieb er auf dem Portal. Sein Vertrauen in den Rechtsstaat und die Pressefreiheit in Deutschland sei aber groß genug.

