Nach positivem Corona-Test – Cristiano Ronaldos Schwester wittert Verschwörung: „Macht die Augen auf“

Am Mittwoch wurde Cristiano Ronaldo positiv auf Covid-19 getestet. Seine Schwester sieht in der Pandemie nun eine Verschwörung, berichtet GOAL.

Cristiano Ronaldos Schwester Katia Aveiro hat nach dem positiven Corona-Test des 35-Jährigen zu einem Rundumschlag auf Instagram ausgeholt. „Wenn Cristiano Ronaldo derjenige ist, der die Welt aufwecken muss, dann muss ich sagen, dass dieser Portugiese wirklich ein Gesandter Gottes ist. Danke!“, schrieb sie: „Ich glaube dass heute Tausende von Menschen, die so sehr an diese Pandemie, an die Tests und die Maßnahmen glauben, genau wie ich sehen werden, dass es der größte Betrug ist, den ich seit meiner Geburt gesehen habe.“

„Es reicht, die ganze Welt zum Narren zu machen“, ergänzte Aveiro: „Macht bitte die Augen auf!“ Dabei ist unklar, ob sie die Pandemie als solches als Betrug bezeichnet, oder ob ihrer Meinung nach das positive Testergebnis des Superstars der Welt zeigen wird, dass das Virus nicht so gefährlich ist, wie angenommen.“