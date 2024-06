Fünf Tage vor den vorgezogene Parlamentsneuwahlen am 30. Juni liegen in Frankreich die Nerven blank. Präsident Emmanuel Macron warnte jetzt erneut vor den Parteien am rechten und linken Rand – die politischen Programme des rechtsnationalen Rassemblement National (RN) und der Linkspartei La France Insoumise (LFI) könnten zu einem “Bürgerkrieg“ führen. Weiterlesen auf Exxpress.at

