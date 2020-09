Nach Lesbos nun Samos: Wieder Feuer im Migrantenlager

Im Flüchtlingslager Vathy auf der griechischen Insel Samos ist am Sonntagabend aus bisher unbekannten Gründen ein Feuer ausgebrochen. Wie das Insel-Onlineportal „Samos24“ berichtete, wurde der Brand von der Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht. Demnach soll es in einem Bereich des Lagers gebrannt haben, in dem unbegleitete Minderjährige wohnen. Ein Bewohner wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, hieß es. Es seien drei Container niedergebrannt, teilte der Bürgermeister von Ost-Samos, Giorgos Stantzos, am Sonntagabend mit.

In der Nähe des Lagers hatte es bereits am vergangenen Dienstag gebrannt. Die Feuerwehr hätte den Brand dann löschen können, berichtete das Staatsradio. Mehrere Männer waren danach wegen des Verdachts der Brandstiftung in Gewahrsam genommen worden. Quelle: Tagesschau.de