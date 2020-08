Nach Knorr: Auch Homann und Bautz’ner planen Umbenennung der „Zigeunersauce“

Nach Knorr planen auch die Lebensmittelhersteller Homann und Bautz’ner eine Umbenennung der „Zigeunersoße“, wie der neue Name der Sorte heißen wird, ist noch nicht bekannt. Auch Kaufland kündigt ebenfalls eine Umbenennung an, Edeka und Netto prüfen eine Namensänderung.

Mittlerweile leben wir in einer paranoiden Welt, indem man Begriffe ändert, weil sie eventuell in einem rassistischen Kontext gesehen werden können. Immerhin können die Apostel der Sprachpolizei ihr gutes Gewissen tätscheln und zudem den ungenießbaren Industrie-Brei mit politisch korrekter Bezeichnung genussvoll verzehren. Haben die Franzosen schon ihre geliebten Gitanes umbenannt oder tobt nur in Deutschland die Rassismus-Debatte?

[…] Nach der Ankündigung von Knorr teilten die Lebensmittelhersteller Homann und Bautz’ner der dpa mit, dass ihre «Zigeunersaucen» bald anders heißen sollen. «Die Namensänderung ist auch bei uns schon länger in Planung und der Zeitpunkt nur noch von produktionstechnischen Umständen abhängig», ließ eine Sprecherin des sächsischen Unternehmens Bautz’ner wissen.

Auch bei der niedersächsischen Firma Homann mit Sitz in Dissen läuft die Diskussion seit geraumer Zeit, wie ein Sprecher der Theo Müller Unternehmensgruppe mitteilte. Man betrachte den Begriff nach wie vor als reine Sortenbezeichnung, allerdings «werden wir diese Sorte beim nächsten Relaunch des Verpackungsdesigns auf zum Produkt passende Art und Weise umbenennen». Über die neuen Namen gaben die Firmen zunächst keine Auskunft.

Kaufland kündigte am Dienstagabend ebenfalls an, der Sauce der Eigenmarke einen neuen Namen zu geben. Sie soll bald «Paprikasauce Ungarischer Art» heißen. Auch die «Heilbronner Stimme» hatte darüber berichtet. Aus dem Hause Edeka hieß es, dass eine Umbenennung der Würzsaucen der Eigenmarken von Edeka und bei Netto Marken-Discount geprüft werde. […] Quelle: zvw.de