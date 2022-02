Nach Jahren eine E-Mail-Adresse durch Google: Behörden stellen Kontakt zu Telegram her

Das Bundesinnenministerium hat laut eigenen Angaben nach anhaltendem Druck einen direkten Kontakt zur Konzernspitze des umstrittenen Messengerdienstes Telegram herstellen können. Ein Ministeriumssprecher sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND, Freitagsausgaben), dass am Mittwoch „ein konstruktives Gespräch mit Vertretern aus der Konzernspitze von Telegram per Videokonferenz“ stattgefunden habe.

Das Gespräch habe demnach Staatssekretär Markus Richter aus dem Bundesinnenministerium mit weiteren Vertretern des Bundesinnen- und des Bundesjustizministeriums geführt. Dabei habe die Spitze von Telegram ihre größtmögliche Kooperationsbereitschaft mit den deutschen Behörden erklärt. Für den künftigen direkten Austausch sei von Telegram ein hochrangiger Ansprechpartner benannt worden. Der Kontakt sei demnach über eine von der Suchmaschine Google vermittelte Emailadresse zustande gekommen.

Der Ministeriumssprecher sagte dem RND: „Das Bundesinnenministerium wertet diesen hergestellten Kontakt als großen Erfolg und wird den weiteren Austausch mit Telegram fördern und intensivieren.“

Mehr auf Epoch Times

Politikstube: Jahrelang reagierte Telegram nicht und eine E-Mail-Adresse ändert alles, vermutlich stand Pawel Durow vor Ehrfurcht wegen der Kontaktaufnahme gleich stramm, zitterte und kann kaum noch schlafen, gab die Anweisung zur Kooperationsbereitschaft an einen hochrangigen Ansprechpartner, der hoch und heilig versprochen hat, die Anliegen der BRD ernstzunehmen? Oder war noch nach Stunden aus einem Büro irgendwo (Dubai?) schallendes Gelächter zu vernehmen und das Unternehmen richtet sich eine neue E-Mail-Adresse ein? Waren es tatsächlich „Vertreter der Konzernspitze“, mit denen man gesprochen hat und zukünftig sprechen will?

Was hier als Erfolg der Behörden gefeiert wird: Nach mehreren Jahren intensiven Bemühungen verfügt das Innenministerium dank Google über eine Mailadresse, an die man Bittstellungen an das Unternehmen richten kann.

Wie könnte man die Nachricht einordnen? Wahrheit oder Finte? Das kann wohl nur Telegram beantworten, vielleicht meldet sich noch die „Konzernspitze“ und bestätigt das Gespräch.

