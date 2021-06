Nach Impfung mit BioNTech: „Seitdem ist mein Leben aus den Angeln gerissen“

Hallo,

ich habe zehn Jahre lang in einer Kita gearbeitet als Diabetes Fachkraft und pädagogische Fachkraft und arbeite seit einem Jahr freiberuflich für die Stadt in der Kinder- ObhutPflege.

Das ist allerdings nicht der Grund der Impfung gewesen sondern meine Tätigkeit für einen ehrenamtlichen Dienst mit Kindern die an Diabetes erkrankt sind. Für mich war wichtig dass ich die Kinder schütze und weiterhin auch die Kinder besuchen kann um Ihnen zu helfen in den Alltag mit Diabetes rein zu kommen. Im Rahmen dieser Aufgabe schule ich Kitas, Schulen, Horteinrichtungen, Krippen und schule auch die Familien.

Wenn ich gewusst hätte was auf mich zukommt nach dieser Impfung hätte ich mich nur auf testen und Maske eingelassen. Zweite Impfung ist für mich keine Frage mehr kommt nicht infrage ich hoffe das wir das bald hinter uns haben diesen Albtraum.

Ich habe jetzt nach zehn Wochen noch immer Sehstörungen und Bluthochdruck der jetzt wahrscheinlich sogar behandelt werden muss und das war vorher alles nicht ich will die Impfung nicht verteufeln aber man sollte sich wirklich genau überlegen was man da macht.

Ich wurde am 2. April geimpft mit Biontech. Seitdem ist mein Leben aus den Angeln gerissen.. Es ging direkt am Impftag los 15 Minuten später mit Bluthochdruck. Ich blieb dann 1 Stunde zur Beobachtung alles wurde auf die Psyche geschoben. Die Symptome die sich danach dann zeigten die nächsten zehn Wochen wünsche ich niemanden mehr. Mein Kopf fühlt sich an wie Watte ich habe Dauer Bluthochdruck Extrasystolen, Bin nur noch müde, Tinitus zeitweise, Stimmungsschwankungen, kribbeln im Bein, nur noch am zittern. Ich hatte mich so gefreut als ich hörte das es BioNTech ist, der Horror der mich jetzt begleitet ist furchtbar. Die zweite Impfung habe ich abgesagt da ich auch nach wie vor mit Sehstörungen Probleme habe.

Bitte drückt mir die Daumen das das alles wieder in Ordnung kommt. Wir sind moderne Versuchskaninchen.

