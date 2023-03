Nach Impf-Hexenjagd – Wind dreht sich: Kimmich hatte Recht

Boris Reitschuster: Die Hetzjagd war allumfassend und richtete sich gegen Millionen Ungeimpfte. Einige kamen aber besonders öffentlichkeitswirksam an den Pranger. Wie eben der Fußball-Profi Kimmich im Herbst 2021. Als er endlich einknickte, wurde das gefeiert wie ein Sieg in einem Krieg. „Es ist nicht gut, dass er nicht geimpft ist“, sagte damals Karl Lauterbach. Selbst auf der Bundespressekonferenz wurde der „Fall Kimmich“ immer wieder behandelt, Kollegen empörten sich dort über ihn. Und die Regierung erdreistete sich tatsächlich, sich in die private Impfentscheidung Kimmichs einzumischen.

