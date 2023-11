Nach Habeck-Rede: Linksgrüne Journaille ist völlig aus dem Häuschen

Bloß weil Wirtschaftsminister Robert Habeck zum vielleicht ersten Mal in seiner unseligen Amtszeit etwas Vernünftiges, wenn auch Fachfremdes gesagt und angesichts des Hamas-Massakers in Israel vom 7. Oktober deutliche Worte gefunden hat, feiert ihn aktuell die systemmediale Journalistenclaque ab, als sei er der Messias persönlich. Statt zu thematisieren, was diese grüne Heimsuchung von einem Wirtschaftsminister in seiner eigentlichen Zuständigkeitsdomäne verbrochen hat, wird gar seine Kanzlertauglichkeit beschworen. Weiterlesen auf AUF1.info

0 0 Bewertungen Artikel Bewertung