Nach dem Wahlsieg von Emmanuel Macron kam es zu Protesten in etlichen Städten in Frankreich, u.a. in Paris, Lyon, Rennes, Nantes, Toulouse. Nun haben die Franzosen fünf weitere Jahre die Banken-Marionette an der Backe, mal abwarten, wie sich der Wind in Frankreich noch drehen wird und wie sich die Wahl „des kleineren Übels“ noch auswirken könnte.

