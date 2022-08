Nach diesem Interview wirst Du aufwachen! (Whistleblower-Leak)

Dominik Kettner: Das lang ersehnte Interview mit dem Whistleblower vom Katastrophenschutz ist endlich da. Dieses geballte und vor allem von der Öffentlichkeit geheim gehaltene Wissen darf nicht länger verborgen bleiben. Es ist an der Zeit, dass Sie ins Handeln kommen, da unsere Politik alles daran setzt, dieses Wissen zu hüten und die Gefahren, die auf uns lauern, bewusst herunterzuspielen oder gar diejenigen, die sich darauf vorbereiten, als Spinner hinzustellen. Machen Sie sich einen Tee und fangen Sie endlich an, sich selbst auf die Krisen und Katastrophen vorzubereiten, die in naher Zukunft auf uns niederprasseln können.

