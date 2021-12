Nach Aufhebung von 2G im Einzelhandel? Neuer Senat am OVG in Lüneburg

Vorrige Woche kippte das Oberverwaltungsgericht (OVG) Lüneburg die 2G-Regel im Einzelhandel und hob einen Eckpfeiler der Anti-Corona-Maßnahmen der Landesregierung auf. Die Beschränkung im Einzelhandel auf Geimpfte und Genesene sei in der jetzigen Infektionslage nicht notwendig zur Abwehr des Coronavirus. Sie verstoße auch gegen den Gleichheitsgrundsatz (Az.: 13 MN 477/21). Der Beschluss des OVG ist unanfechtbar.

Das OVG blieb mit dem Spruch seiner kritischen Linie zu den von der Landesregierung verhängten Ein­schränkungen treu. Es gebe kein schwerwiegendes öffentliches Interesse, 2G im Einzelhandel fortzuset­zen, schrieb das OVG. Auch die anderslautende Einigung von Bund und Ländern auf 2G im Einzelhandel reiche nicht als Be­gründung. Das Gericht nannte diese Beschlüsse von Anfang Dezember eine „maßgeblich politische Fest­legung“.

Vor dem OVG geklagt hatte die Woolworth GmbH, die auch in Niedersachsen Einzelhandel in Filialen mit einem Mischsortiment betreibt. Der 13. Senat nannte mehrere Gründe, warum er 2G im Einzelhandel als untaugliche Maßnahme zur Eindämmung des Virus werte: „Zudem könnten die Kunden, wie in vielen anderen Alltagssituationen, auch im Einzelhandel verpflichtet werden, eine FFP2-Maske zu tragen“, schrieb das Gericht. Wenn die Läden das korrekte Tragen dieser Mas­ken kontrollierten, werde dies „das Infektionsrisiko derart absenken, dass es nahezu vernachlässigt werden könne“.

Am 21.12.2021 wurde ein neuer 14. Senat am Niedersächsischen OVG eingerichtet, der das Gesundheitsrechtsgebiet (damit auch das Thema Infektionsschutz) des 13. Senats übernimmt und damit den als eigenwillig bekannten Richter Alexander Weichbrodt, Vorsitzender des 13. Senats beim OVG Lüneburg, „entlastet“.

Zufälle gibt es, hat natürlich nichts mit der kritischen Linie des 13. Senats oder der Kritik vom Ministerpräsidenten Weil zu tun, und schon gar nicht mit einem Einfluss auf die Judikative. Wer das offen ausspricht, der gehört zu den Anhängern von Verschwörungstheorien – zumindest sind die Gedanken noch frei.

