Nach AstraZeneca-Impfung: Todesfälle in Italien, 3 Norweger wegen Blutgerinnseln in Klinik

In Italien gab es mehrere Todesfälle nach der Impfung von AstraZeneca: Bei den Todesopfern handelt es sich um einen 43-jährigen Militäroffizier, der wenige Stunden nach der Impfung einem Herzstillstand erlag. Die Angehörigen berichteten, dass er vor der Impfung gesund war. Ein 50-jähriger Polizist aus Catania, der vor zwölf Tagen nach der Impfung gestorben ist. Ein sizilianischer Militärangehöriger, bei dem nach der Impfung eine Thrombose eingetreten sein soll. Ein Todesfall in Raum Neapel, hier handelt es sich um einen Mitarbeiter einer Schule, ein weiterer Todesfall in Neapel, eine 62-Jährige Lehrerin starb nach der Impfung. Mehr Informationen auf nachrichten.at (Artikel im Archiv)

Wie Welt.de heute berichtet, werden drei Personen im Krankenhaus in Norwegen wegen Blutgerinnseln behandelt, nachdem sie kürzlich mit dem AstraZeneca-Impfstoff gespritzt worden waren, teilten die Gesundheitsbehörden des Landes mit. Ihren Angaben zufolge handelt es sich um Beschäftigte des Gesundheitswesens, alle sind jünger als 50 Jahre. Nach Auskunft der Behörden ist unklar, ob ein Zusammenhang mit der Impfung besteht.

