Nach 525 Mio. Euro im Mai: Merkel sagt zusätzliche 383 Millionen Euro bei Corona-Geberkonferenz zu

Bereits Anfang Mai sagte die Bundeskanzlerin bei der internationalen Online-Geberkonferenz zum Kampf gegen das Coronavirus eine Summe von 525 Millionen Euro zu. Nun kündigte Merkel in ihrer Videobotschaft zur virtuellen Geberkonferenz “Global Goal – Unite for Our Future” an, zusätzliche 383 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen. “Ich bin der festen Überzeugung: Impfstoffe, Tests und Medikamente müssen weltweit verfügbar, bezahlbar und zugänglich sein. Dieses Ziel müssen wir gemeinsam verfolgen”, sagte Merkel.

Deutschland hat fertig! Keiner stoppt diesen Wahnsinn. Im Gegenteil, die CDU liegt bei 40%!