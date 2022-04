Mysteriöse Leberkrankheit: Warum erkranken immer mehr Kleinkinder?

In Europa und den Vereinigten Staaten häufen sich die Fälle, in denen Kleinkinder eine gefährliche Leberkrankheit entwickeln. Einige von ihnen brauchen bereits Transplantationen. Noch weiß man nicht genau, was diese Entzündung der Leber verursacht.

Wie die Nachrichtenagentur AP berichtet, untersuchen die Gesundheitsbehörden in den Vereinigten Staaten und mehreren europäischen Ländern derzeit mysteriöse Häufungen von Fällen, in denen Kleinkinder von einem bis sechs Jahren plötzlich eine virale Hepatits (Leberentzündung) entwickeln. Allein im Vereinigten Königreich sind es demnach mindestens 74 Fälle, so die WHO, drei weitere in Spanien und einige andere in Irland. Im US-Bundesstaat Alabama wurden demnach bereits acht Fälle entdeckt.

Labortests haben dem Bericht zufolge die Hepatitis-Viren des Typs A, B, C und E, die normalerweise solche Krankheiten verursachen, ausgeschlossen.

