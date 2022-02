Myokarditis: Zwei Teenager nach zweitem Pfizer-Schuss tot im Bett gefunden

In den Vereinigten Staaten sind zwei Teenager nach einer Covid-Spritze gestorben, wie aus einem Artikel hervorgeht, der in der Zeitschrift Archives of Pathology & Laboratory Medicine veröffentlicht wird. Sie wurden drei bzw. vier Tage nach ihrer zweiten Pfizer-Spritze tot im Bett aufgefunden. Die Jungen wurden zu Hause für tot erklärt und konnten nicht wiederbelebt werden.

Ein Junge klagte über Kopfschmerzen und Bauchbeschwerden, fühlte sich aber drei Tage nach der Spritze besser. Der andere Junge hatte keine Beschwerden. Sie hatten kein Covid, aber eine Myokarditis, wie die Autopsien ergaben.

