Mutter von Philippos verzweifelt: Warum starb mein Sohn?

Es war eine Tat, die Deutschland erschütterte – obwohl inzwischen so viel passiert, dass man immer wieder glaubt, es könne einen nichts mehr erschüttern. In der Nacht vom 22. auf den 23. Juni wurde das Leben von Joanna Steinmann Glogowski unwiderruflich verändert. Ihr Sohn Philippos, gerade mal 20 Jahre alt, wurde im Kurpark von Bad Oeynhausen zum Opfer einer brutalen Prügelattacke. Ein 18-jähriger Migrant aus Syrien griff ihn plötzlich und unerwartet an, aus einer Gruppe von rund zehn Jugendlichen mit südländischem Aussehen. Er warf ihn zu Boden und verletzte ihn dann tödlich mit einem gezielten Tritt gegen den Kopf. Weiterlesen auf Reitschuster.de

