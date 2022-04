Mutter starb nach Impfung – Sohn berichtet: „Als wäre eine Bombe in ihrem Kopf explodiert“

Die 70-jährige Carol Beauchine aus New York starb am 2. August 2021 qualvoll an der sporadischen Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, einer sich schnell entwickelnden, tödlichen degenerativen Hirnerkrankung. Sie entwickelte sich nach ihrer zweiten Dosis des Moderna-Impfstoffs. Ihr trauernder Sohn Jeffrey berichtete gegenüber „The Defender“ von ihrem Leidensweg.

Ihre zweite Impfdosis erhielt Carol am 17. März. Schon kurz darauf fühlte sie sich unwohl: Auf die Schmerzen an der Einstichstelle folgte eine Taubheit, die sich vom Oberarm aus zunehmend ausbreitete. Bald darauf konnte sie ihre linke Hand nicht mehr bewegen.

„Zu diesem Zeitpunkt war es ihr ganzer linker Arm. Sie begann, Schlaflosigkeit zu entwickeln. Sie schlief Tage am Stück gar nicht und dann war sie müde. Diese Taubheit breitete sich weiter aus. Es ging bis zu ihrer Hüfte hinunter und wanderte zu ihren Knien, dann über die gesamte linke Seite. Man konnte ihren Körper quasi halbieren und die linke Seite war taub und die rechte Seite war normal.“

