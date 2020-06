Mutige Frau wütend über geplante „Teufelsgesetze“ in Florida

Beamte in Floridas Palm Beach sahen sich mit einer Flut von Beschwerden konfrontiert, da sie eine Regelung zur obligatorischen Verwendung von Gesichtsmasken an öffentlichen Orten als Maßnahme zur Bekämpfung des Coronavirus in Erwägung zogen.

Bei der Anhörung des Workshops der Kommissare des Palm Beach County am Dienstag (23. Juni) wurde den Beamten von einer Frau gesagt, dass sie „Teufelsgesetze“ verhängen und dass Masken „buchstäblich Menschen töten“…Die Gesetzgebung wurde trotz der manchmal wütenden Argumente der Anti-Maskenträger in Kraft gesetzt, berichtete der Miami Herald…

Präsident Donald Trump ist in der Öffentlichkeit nie maskiert aufgetreten und hat Verachtung für diejenigen geäußert, die eine Maske tragen.