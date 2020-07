Muslime: Wir müssen aus Deutschland ein Kalifat machen

Das viele Migranten unseren Rechtsstaat und unsere Werte nicht akzeptieren, haben die Gewalt-Orgien in Stuttgart und Frankfurt deutlich aufgezeigt. Aber das ist nicht das einzige Problem. Sie wollen aus unserem Land ein Kalifat machen. Einer ist sogar der Meinung: Wir müssen zusammen alles wegtreten was kommt, um ans Ziel zu kommen. Und wie reagiert unsere Politik. Sie verschwendet jedes Jahr Milliarden Euro für „Integrationsmaßnahmen“, die völlig sinnlos sind. Wer als Ausländer in ein fremdes Land kommt, hat sich selbst dem Land anzupassen. Wem das nicht passt, kann jederzeit das Land wieder verlassen.